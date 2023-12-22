В 2023 году для приготовления 12 традиционных блюд придется закупить продукты в среднем. на 882 гривны.

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Для сравнения, в прошлом году сумма составила 796 гривен. То есть, стоимость рождественской корзины для украинцев в 2023 году выросла на 11% по сравнению с 2022 годом.

На что выросли цены

В этом году наблюдался постепенный рост цен на свинину и птицу, по состоянию на конец года. на 11 – 13% дороже, чем в прошлом. Также отметилось удорожание яиц и молочных продуктов.

Следовательно, больше всего в цене выросли следующие товары:

мед (+29%);

капуста (+77%);

рыба (карп +32%, сельдь +26%);

морковь (+19%).

Любопытно! По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в ноябре 2023 замедлился до 5,1%. Цены на продукты за год выросли всего на 2,4%.

Впрочем, через год некоторые продукты даже успели подешеветь, в частности речь идет о: гречихе (-59%), свекле (-64%) и луке (-41%).

Как считали индекс "Рождественской корзины" Считали индекс в расчете на ингредиенты, необходимые для приготовления традиционных 12 рождественских блюд: кутьи, компота, постных борща и голубцов, тушеных капусты и фасоли, маринованных грибов, печеного карпа, маринованной сельди, пампухов и рождественского кафеля. За основу эксперты BRDO взяли актуальные цены на продукты в крупнейших торговых сетях Украины, таких как Ашан, Сильпо, Варус.

Как изменялись цены на продукты питания

По данным Госстата, с января по октябрь 2023 средние цены на хлеб, свинину и молоко выросли.