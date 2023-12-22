У 2023 році для приготування 12 традиційних страв доведеться закупити продуктів в середньому на 882 гривні.

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Для порівняння, минулого року сума становила 796 гривень. Тобто, вартість різдвяного кошика для українців у 2023 році зросла на 11% у порівнянні із 2022 роком.

На що саме зросли ціни

Цього року спостерігалось поступове зростання цін на свинину та птицю, які станом на кінець року на 11 – 13% дорожче, ніж торік. Також відзначилося подорожчання яєць і молочних продуктів.

Відтак, найбільше в ціні зросли такі товари:

мед (+29%);

капуста (+77%);

риба (короп +32%, оселедець +26%);

морква (+19%).

Цікаво! За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2023 року сповільнилося до 5,1%. Ціни на продукти за рік зросли лише на 2,4%.

Утім, за рік деякі продукти навіть встигли подешевшати, зокрема, мова йде про: гречку (-59%), буряк (-64%) та цибулю (-41%).

Як рахували індекс "Різдвяного кошика"

Рахували індекс в розрахунку на інгредієнти, необхідні для приготування традиційних 12 різдвяних страв: куті, узвару, пісних борщу і голубців, тушкованих капусти і квасолі, маринованих грибів, печеного коропа, маринованого оселедця, пампухів і різдвяного калача і вареників з капустою. За основу експерти BRDO взяли актуальні ціни на продукти у найбільших торговельних мережах України, як от Ашан, Сільпо, Варус.

Як змінювалися ціни на харчі

За даними Держстату, з січня по жовтень 2023 року середні ціни на хліб, свинину та молоко зросли.