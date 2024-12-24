Різдвяний стіл за кордоном: скільки коштуватиме святковий кошик для українців

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже 3 рік багато українців зустрічатимуть Різдво за кордоном. Тож 24 Канал вирішив порахувати, скільки коштуватиме різдвяний кошик для українців за межами країни цьогоріч.

Скільки українців відзначатимуть Різдво за кордоном

Станом на кінець липня 2024 року в Європі зареєстровано понад 6 мільйонів українських біженців. Про це повідомили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

Читайте також Індекс "Олів'є" 2024: як змінилися ціни в Україні за рік

Європейські країни, які прийняли найбільше українських біженців:

Німеччина – 1 мільйон 200 тисяч осіб;

– 1 мільйон 200 тисяч осіб; Польща – 957 тисяч 500 осіб;

– 957 тисяч 500 осіб; Чехія – 370 тисяч 900 осіб;

– 370 тисяч 900 осіб; Велика Британія – 246 тисяч 900 осіб.

Ціни на продукти в Німеччині

Вартість життя в Німеччині в середньому на 140,2% вища, ніж в Україні, що позначається і на суттєвій різниці у цінах на продукти.

Ціни на мʼясо

М’ясо є одним із найдорожчих продуктів у кошику. У середньому кілограм яловичини коштує 17,20 євро (приблизно 749 гривень), а кілограм курячого філе обійдеться трохи дешевше – 12,77 євро (близько 555 гривень).

Молоко та хліб

Літр молока коштує 1,10 євро, що становить майже 48 гривень. Ціни на хліб у Німеччині значно вищі, ніж в Україні. Наприклад, буханець білого хліба вагою 500 грамів обійдеться в середньому у 1,91 євро, або близько 83 гривень.

Овочі та фрукти

Якщо ви плануєте додати до м’ясних страв салат і картоплю, то за кілограм кожного з цих продуктів у середньому доведеться заплатити близько 61 гривні. Вартість у євро виглядає так: картопля – 1,41 євро, помідори – 4,34 євро, цибуля – 1,48 євро.

Що стосується фруктів, то у Німеччині ціни наступні: кілограм бананів коштує 1,49 євро (близько 65 гривень), апельсини – 2,01 євро (87 гривень), а яблука – 2,79 євро (близько 122 гривень).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента зазвичай коштує 5,99 євро, що дорівнює близько 260 гривень. Натомість ціни на пиво значно нижчі:

Пляшка пива від вітчизняного виробника (0,5 літра) коштує 91 цент (понад 42 гривні);

(0,5 літра) коштує 91 цент (понад 42 гривні); Пляшка імпортного пива буде дорожчою. За 0,3 літра доведеться заплатити 1,49 євро (майже 65 гривень).

Таким чином, продуктовий кошик, який складатиметься з кіло картоплі, помідор, цибулі, курячого філе, бананів, апельсин, яблук, буханця й пляшки вина, обійдеться українцям у Німеччині у 34,19 євро (це на 3,19 євро дорожче, ніж торік). За середнім банківським курсом, станом на 23 грудня 2024 року, це близько 1 487 гривень.

Продуктовий кошик у Польщі

М'ясо

У Польщі м'ясо є одним із найдорожчих продуктів. Кілограм курячого філе коштує 24,21 злотого, що за поточним курсом становить приблизно 242 гривні. Кілограм яловичини обійдеться майже вдвічі дорожче – 44,81 злотого, або близько 448 гривень.

Вартість хліба та молока

У Польщі звичайний білий хліб коштує 4,92 злотого, що за поточним курсом становить приблизно 49,2 гривні. Цікаво, що літр молока в Польщі коштує навіть менше, ніж хліб – 3,90 злотого, або близько 39 гривень.

Овочі та фрукти

У Польщі за кілограм картоплі потрібно заплатити 3,46 злотого, що дорівнює 34,6 гривні. Цибуля коштує 4,42 злотого, або 44,2 гривні. Найдорожчим овочем є кілограм помідорів – 10,89 злотого (приблизно 109 гривень).

Фрукти в Польщі дешевші, ніж у Німеччині. Кілограм яблук обійдеться в 3,96 злотого (39,6 гривні), банани коштують 6,50 злотого за кілограм (близько 65 гривень), а апельсини ще дорожчі – 6,86 злотого (понад 68,6 гривні).

Ціни на алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента для святкового столу в Польщі коштує 25 злотих (250 гривень), що навіть дорожче, ніж у Німеччині. Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива обійдеться в 4,28 злотого (майже 43 гривні), а імпортне пиво (пляшка 0,33 літра) – 6,10 злотого (61 гривня).

В Польщі продуктовий кошик коштуватиме на різдвяні свята в середньому десь 94,64 злотого. Станом на 23 грудня середній банківський курс злотого до гривні становить 10 гривень, що вийде близько 940,64 гривні.

Скільки прийдеться витратити у Чехії

Вартість м'яса

У Чехії ціна за кілограм м'яса варіюється від 199 до понад 290 крон. Кілограм курячого філе в середньому коштує 199,20 крони (337,64 гривні), що вдвічі дорожче, ніж в Україні. Кілограм яловичини обійдеться ще дорожче – 282,03 крони (приблизно 478,04 гривні).

Хліб та молоко

Якщо ви плануєте додати хліб до святкового столу, то за 500 грамів вам доведеться заплатити у середньому 32,25 крони (приблизно 54,66 гривні). Літр молока обійдеться у 24,61 крони, що становить 36,63 гривні.

Овочі та фрукти

Кілограм картоплі коштує 27,64 крони (близько 47,70 гривні), що значно дешевше за кілограм помідорів, ціна яких становить майже 73 крони (майже 126 гривень). Цибуля в середньому коштує 26,37 крони (45,51 гривні).

Серед фруктів найдешевшими є банани, які коштують 38,52 крони за кілограм (66,47 гривні). Кілограм яблук обійдеться трохи дорожче – 36,15 крони (62,39 гривні). Найдорожчими фруктами на столі будуть апельсини, середня ціна яких становить 47,05 крони (81,20 гривні).

Алкоголь

Пляшка вина середнього цінового сегмента коштує в середньому 144,90 крони (250,06 гривні). Пляшка 0,5 літра вітчизняного пива обійдеться у 20,53 крони (35,43 гривні), а імпортне пиво (пляшка 0,33 літра) коштує 42,40 крони (приблизно 77,17 гривні).

Станом на 23 грудня середній банківський курс чеської крони до гривні становить 1,73 крони за 1 гривню. Таким чином, різдвяний стіл у Чехії обійдеться українцям у 625,08 крони, що трохи більше ніж 1 078 гривень.

Продукти у Великій Британії

М'ясо

Як і в інших країнах, м'ясо у Великій Британії буде найдорожчим продуктом у кошику. Кілограм курячого філе обійдеться в 6,59 фунта стерлінгів (346,50 гривні), а яловичина – 10,45 фунта стерлінгів (549,07 гривні).

Хліб та молоко

Різниця у вартості молока та хліба – відсутня. Літр молока коштує 1,24 фунта стерлінгів (65,15 гривні), а як і пів кіло свіжого білого хліба.

Ціни на фрукти та овочі

За кілограм помідорів у Британії доведеться віддати 2,65 фунта стерлінгів (приблизно 139,24 гривні), за кілограм картоплі – 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а от цибуля найдешевша – 1,10 фунта стерлінгів (57,80 гривень).

Втім, фрукти трохи дорожчі за овочі: яблука коштують 2,16 фунта стерлінгів за кілограм (113,49 гривні), банани – 1,18 фунта стерлінгів (62 гривні), а апельсини – 2,15 фунта стерлінгів (112,97 гривні).

Вартість алкоголю

Вино та пиво у Великій Британії будуть суттєво дорожчими, ніж у решті країн. За пляшку вина середнього цінового сегмента доведеться віддати 8 фунтів стерлінгів (420 гривень).

А от пиво трохи дорожче. Тож за пиво вітчизняне (0,5 літра) та імпортне (0,33 літра) потрібно буде заплатити 2,04 фунта стерлінгів (понад 107 гривень) та 2,45 фунта стерлінгів (128,73 гривні) відповідно.

В середньому святковий стіл у Великій Британії обійдеться українцям майже 26,25 фунта стерлінгів. За середнім банківським курсом це майже 1 379,24 гривні.