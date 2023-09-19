Різні гроші за ту ж роботу: чому пенсіонери однієї професії отримують різні зарплати

Так склалося, що пенсіонери, які вийшли на відпочинок раніше, нині отримують менші виплати ніж їх колеги, які почекали ще декілька років. У Міністерстві соціальної політики пояснили, що у всьому винні коефіцієнти.

Чому виникла різниця у пенсіях колег

Оксана Жолнович пояснила, що у механізмі індексації пенсій, який має щороку враховувати інфляцію і підтягувати старі пенсії до потрібного рівня, працює хибний алгоритм. Коефіцієнти, які в нього закладені працюють недостатньо й саме тому виходить такий розрив між виплатами.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики України Ці коефіцієнти якраз і впливають на розрахунок пенсії. Проте, на жаль, чинним законодавством занижений розмір індексації пенсій. Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб це виправити. Щоби більш справедливо вираховувати коефіцієнти, від яких залежить, яку пенсію людина отримує.

Щомісяця зарплата порівнюється з середньою виплатою по країні і виводиться коефіцієнт. Якщо зарплата дорівнює середній, то коефіцієнт – одиниця. Якщо менше, то це – 0,5. Якщо більше – то 2.

Вона зауважила, що також виплати залежать від того, скільки українці, які працюють, сплачують податків.

Коли ми сплачуємо страховий внесок, маємо не забувати, що ці гроші йдуть на пенсії наших бабусь і дідусів. Ні на що інше вони не витрачають. Наприклад, обслуговування Пенсійного фонду становить лише 5% від загальної суми. Це дуже невеликий відсоток, який ви не знайдете в жодному банку,

– пояснила вона.

Як збільшити пенсію в Україні

В Україні є безліч надбавок, які дозволяють пенсіонерам збільшувати свої виплати. Наприклад існують доплати за віком:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 579 гривень.

Також пенсіонери мають право на 800 гривень доплати, якщо: