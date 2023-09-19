Разные деньги за ту же работу: почему пенсионеры одной профессии получают разные зарплаты

Так сложилось, что вышедшие на отдых ранее пенсионеры сейчас получают меньшие выплаты, чем их коллеги, которые подождали еще несколько лет. В Министерстве социальной политики объяснили, что во всем виноваты коэффициенты.

Почему возникла разница в пенсиях коллег

Оксана Жолнович пояснила, что в механизме индексации пенсий, который должен каждый год учитывать инфляцию и подтягивать старые пенсии до нужного уровня, работает ошибочный алгоритм. Коэффициенты, которые в него заложены, работают недостаточно и именно поэтому получается такой разрыв между выплатами.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики Украины Эти коэффициенты как раз и влияют на расчет пенсии. Однако, к сожалению, действующим законодательством занижен размер индексации пенсий. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить. Чтобы более справедливо высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию получает человек.

Ежемесячно зарплата сравнивается со средней выплатой по стране и выводится коэффициент. Если зарплата равна среднему, то коэффициент – единица. Если меньше, то это – 0,5. Если больше – то 2.

Она отметила, что также выплаты зависят от того, сколько работающие украинцы платят налогов.

Когда мы платим страховой взнос, должны не забывать, что эти деньги уходят на пенсии наших бабушек и дедушек. Ни на что другое они не тратят. Например, обслуживание Пенсионного фонда составляет всего 5% от общей суммы. Это очень небольшой процент, который вы не найдете ни в одном банке,

– объяснила она.

Как увеличить пенсию в Украине

В Украине есть множество надбавок, позволяющих пенсионерам увеличивать свои выплаты. Например, существуют доплаты по возрасту:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Также пенсионеры имеют право на 800 гривен доплаты, если: