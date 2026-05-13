Робота без офіційного оформлення: як вона впливає на пенсію в Україні

Неофіційне працевлаштування залишається актуальним для багатьох українців. Чимало людей працюють, не сплачуючи жодні податки. Однак це може мати негативні наслідки у майбутньому.

Чи може людина без офіційного працевлаштування отримати пенсію?

Зокрема така людина може втратити свою пенсію, про що йдеться на сайті Державної податкової служби.

Також неофіційне працевлаштування означає позбавлення:

соціальних гарантій; можливості захистити свої трудові права у разі конфлікту з роботодавцем.

Також серед негативних наслідків "тіньової" зайнятості:

втрата права на гарантований розмір заробітної плати (зокрема доплати, надбавки й заохочувальні виплати);

права на основну та додаткову відпустки;

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

оплату лікарняного;

дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу;

допомогу по безробіттю тощо.

Важливо! Працівник, що не працевлаштований офіційно, втрачає трудовий стаж. Тобто такі громадяни позбавлені соціального захисту при досягненні пенсійного віку.

Для реалізації своїх трудових прав та забезпечення належного рівня свого майбутнього працівники повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин,

– наголосили у повідомленні.

Сплата єдиного соціального внеску формує страховий стаж та впливає на розмір майбутньої пенсії. Про це повідомили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Як дізнатися, чи сплачує роботодавець за вас ЄСВ?

Перший крок – це подати запит до ПФУ. Це можна зробити особисто або онлайн.

Також можна подивитися інформацію у вашій трудовій книжці – там повинні бути відмітки про офіційне оформлення.

Крім того, є можливість отримати довідку про доходи в податковій або через електронний кабінет платника податків.

Що робити, якщо внески таки не сплачуються?

Насамперед слід знайти інформацію, що підтверджує наявність трудових відносин, а також інші дані, що стосується дотримання трудових прав. Наприклад, повідомлення від роботодавця, відомості про нарахування зарплати тощо.

Далі радять звернутися до посадових осіб роботодавця.

Також завжди можна подати звернення до Державної служби України з питань праці – вони проведуть перевірку та притягнуть роботодавця до відповідальності.

Зверніть увагу! Не менш важливий крок – подати заяву до Пенсійного фонду. Саме він може стягнути заборгованість.

Що ще варто знати українцям?

Нагадаємо, що українцям слід мати певний страховий стаж, аби вийти на пенсію. Зокрема він зазнав змін у 2026 році.

Після досягнення 60 років – це не менше 33 років страхового стажу. Аби вийти на пенсію після 63 років, слід мати не менше 23 років стажу. А вже після 65 років – щонайменше 15 років. Якщо ж людина "не заробила" й 15 років страхового стажу, то пенсія їй не передбачена. Така людина може отримати тільки соціальну допомогу.

Дві експертки – Світлана Тетеря, радниця, адвокатка юридичної компанії EVERLEGAL та Аліна Іванчук, молодша юристка юридичної компанії EVERLEGAL – розказали, що загрожує роботодавцям, які не оформлюють офіційно своїх працівників.

За перше виявлене порушення роботодавцю доведеться сплатити 10 мінімальних зарплат за кожного неоформленого працівника. Якщо ж протягом 2 років порушення повториться, то сума зростає втричі – до 30 мінімальних зарплат.