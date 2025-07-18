Компанії все частіше беруть на роботу пенсіонерів: які посади пропонують
- Через дефіцит кадрів роботодавці надають перевагу працівникам-пенсіонерам, оскільки їхні зарплатні очікування нижчі.
- Працюючі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на доплати до пенсії під час щорічної індексації, якщо мають принаймні 24 місяці набутого страхового стажу.
Через дефіцит кадрів роботодавці надають перевагу працівникам-пенсіонерам. Це відбувається й зокрема через те, що зарплатні очікування літніх людей нижчі.
Чому бізнес обирає пенсіонерів?
Частка жінок у традиційно "чоловічих" професіях дещо зросла у порівнянні з довоєнними роками, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Також роботодавці все активніше залучають до праці пенсіонерів. Цьому є кілька причин:
- Дефіцит кадрів через мобілізацію та масовий виїзд працездатного населення з країни;
- Економія на оплаті праці (середня ставка пенсіонера приблизно на 10–20% нижча за ставку молодшого спеціаліста).
Роботодавці дедалі частіше розглядають кандидатів пенсійного віку. Компанії у великих і середніх містах виявляють готовність залучати пенсіонерів як "резервну" групу працівників.
Які посади пропонують пенсіонерам?
Найчастіше пенсіонерам пропонують посади сторожа чи консьєржа, а також залучають на адміністративні ролі, легку складську роботу, обслуговування громадського транспорту, торгівлю.
Як правило, компанії шукають робітників в першу чергу серед пенсіонерів, які раніше працювали у цій сфері та знайомі зі специфікою роботи. Для їх повернення у трудовий колектив необхідно мінімум затрат та рівень кваліфікації таких працівників достатньо високий.
Які є доплати працюючим пенсіонерам?
Робота дає перевагу працюючим пенсіонерам в Україні і дозволяє розраховувати на доплати до пенсії під час щорічної індексації:
Перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проводиться:
- для осіб, що мають щонайменше 24 місяці набутого страхового стажу з моменту призначення пенсії або попередньої індексації виплат;
- для тих, хто набув менш як 24 місяців стажу, але звернувся із заявою про набуття додаткового стажу.
Якщо людина набула 24 місяців стажу, то визначають найбільш вигідний варіант індексації – з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.