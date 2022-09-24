Зарплата в понад 100 тисяч: які вакансії в Україні найбільш оплачувані

Державна служба зайнятості оприлюднила перелік з найбільш оплачуваними вакансіями, котрі є у них в базі. За що пропонують понад 100 тисяч гривень, розповідаємо далі.

Найбільш оплачувані вакансії

Зарплату у 110 тисяч пропонує ТОВ "Мелланокс Технолоджіс Україна". Вони шукають у місті Києві:

інженера з програмного забезпечення комп'ютерів,

фахівця з розроблення комп'ютерних програм,

інженера-програміста.

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Згідно з останнім дослідженням OLX найбільш популярним підробітком серед українців стала робітнича сфера. Тут роботодавці пропонували сезонний підробіток, тимчасову, або часткову зайнятість, а за зміну можна заробити від 700 до 1 550 гривень.

Більше про це Найпопулярніший підробіток серед українців: цікаве дослідження

Мінімальна зарплата в Україні

З жовтня мінімальна зарплата в Україні складатиме 6 700 гривень й згідно з бюджетом-2023 у наступному році залишиться без змін. Нині вона становить 6 500 гривень.

Середня зарплата українця у 2022 році становила 15 258 гривень. За даними Держстату, у жовтні 2021 року середня зарплата в Україні складала 14 045 гривень.

За даними Кабміну, середня зарплата у 2023 році становитиме 18 500 гривень.