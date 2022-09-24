Наиболее оплачиваемые вакансии

Зарплату в 110 тысяч предлагает ООО "Мелланокс Технолоджис Украина". Они ищут в городе Киеве:

инженера по программному обеспечению компьютеров,

специалиста по разработке компьютерных программ,

инженера-программиста.

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Интересно! Согласно последнему исследованию OLX наиболее популярной подработкой среди украинцев стала рабочая сфера. Здесь работодатели предлагали сезонную подработку, временную или частичную занятость, а за смену можно заработать от 700 до 1 550 гривен.

Больше об этом Самая популярная подработка среди украинцев: интересное исследование

Минимальная зарплата в Украине

С октября минимальная зарплата в Украине будет составлять 6700 гривен и согласно бюджету-2023 в следующем году останется без изменений. Сейчас она составляет 6500 гривен.

Средняя зарплата украинца в 2022 году составила 15258 гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14045 гривен.

По данным Кабмина, средняя зарплата в 2023 году составит 18 500 гривен.

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