Наиболее оплачиваемые вакансии

Зарплату в 110 тысяч предлагает ООО "Мелланокс Технолоджис Украина". Они ищут в городе Киеве:

  • инженера по программному обеспечению компьютеров,
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  • инженера-программиста.

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Минимальная зарплата в Украине

С октября минимальная зарплата в Украине будет составлять 6700 гривен и согласно бюджету-2023 в следующем году останется без изменений. Сейчас она составляет 6500 гривен.

  • Средняя зарплата украинца в 2022 году составила 15258 гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14045 гривен.
  • По данным Кабмина, средняя зарплата в 2023 году составит 18 500 гривен.