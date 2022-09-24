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Мінімальна зарплата в Україні
З жовтня мінімальна зарплата в Україні складатиме 6 700 гривень й згідно з бюджетом-2023 у наступному році залишиться без змін. Нині вона становить 6 500 гривень.
- Середня зарплата українця у 2022 році становила 15 258 гривень. За даними Держстату, у жовтні 2021 року середня зарплата в Україні складала 14 045 гривень.
- За даними Кабміну, середня зарплата у 2023 році становитиме 18 500 гривень.