Чи можливо знайти роботу під час війни: ситуація з безробіттям в Україні

Через війну рівень безробіття в Україні сягнув рекордних показників. Проте за серпень в Україні зареєстровано 278 тисяч безробітних. Це поки найменший показник з початку повномасштабного вторгнення росії.

Як розповідає нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, офіційно в Україні за серпень зареєстровано безробітних – 278 тисяч осіб. Попри це, 36% з них – це чоловіки.

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Це найменший показник з початку війни. Відтак, пішло покращення статистики щодо наявності вакансій: на 1000 осіб за місяць зріс на +25%.

Безробіття по регіонах

Очікувано, що найгірша ситуація з безробіттям в прифронтових областях України та де найчастіше та найактивніше ведуться бойові дії:

Дніпропетровська – 22,2%;

Харківська – 20,5%;

Запорізька – 17,8%.

Найменший рівень безробіття в:

Чернівецькій – 3,9%;

Закарпатській та Тернопільскій – по 5,8%;

Волинській – 6,5%.

Нагадуємо, що за інформацією від НБУ через війну рівень

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Вільні робочі місця

За даними Державного центру зайнятості станом на 1 серпня 2022 року:

В Херсонській області – на одне вільне робоче місце претендувало 152 безробітних. Кількість безробітних у період з січня по липень становить 15,4 тисячі осіб.

В Миколаївській області – на одне вільне робоче місце претендувало 39 безробітних. Кількість безробітних – 29 тисяч 597 осіб.

В Донецькій області – в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 36 безробітних. Кількість безробітних сягнула 21,1 тисячі осіб.

Рівненська область – на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних;

Закарпатська область – на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних;

Львівська область – на одне вільне робоче місце претендувало 3 безробітних;

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