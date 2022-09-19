Чи можливо знайти роботу під час війни: ситуація з безробіттям в Україні
Джерело:Телеграм-канал Ярослава Железняка
Через війну рівень безробіття в Україні сягнув рекордних показників. Проте за серпень в Україні зареєстровано 278 тисяч безробітних. Це поки найменший показник з початку повномасштабного вторгнення росії.
Як розповідає нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, офіційно в Україні за серпень зареєстровано безробітних – 278 тисяч осіб. Попри це, 36% з них – це чоловіки.
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Це найменший показник з початку війни. Відтак, пішло покращення статистики щодо наявності вакансій: на 1000 осіб за місяць зріс на +25%.
Безробіття по регіонах
Очікувано, що найгірша ситуація з безробіттям в прифронтових областях України та де найчастіше та найактивніше ведуться бойові дії:
- Дніпропетровська – 22,2%;
- Харківська – 20,5%;
- Запорізька – 17,8%.
Найменший рівень безробіття в:
- Чернівецькій – 3,9%;
- Закарпатській та Тернопільскій – по 5,8%;
- Волинській – 6,5%.
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Вільні робочі місця
За даними Державного центру зайнятості станом на 1 серпня 2022 року:
- В Херсонській області – на одне вільне робоче місце претендувало 152 безробітних. Кількість безробітних у період з січня по липень становить 15,4 тисячі осіб.
- В Миколаївській області – на одне вільне робоче місце претендувало 39 безробітних. Кількість безробітних – 29 тисяч 597 осіб.
- В Донецькій області – в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендувало 36 безробітних. Кількість безробітних сягнула 21,1 тисячі осіб.
- Рівненська область – на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних;
- Закарпатська область – на одне вільне робоче місце претендувало 7 безробітних;
- Львівська область – на одне вільне робоче місце претендувало 3 безробітних;