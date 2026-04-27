Заробітки за кордоном: скільки коштує легальне працевлаштування в Польщі, Чехії та Україні

Польща та Чехія використовують трудову міграцію для розвитку власних економік, спростивши доступ на свої ринки праці. В Україні більше бар'єрів для залучення іноземних робітників.

Скільки коштує працевлаштування іноземця?

Легалізація одного трудового мігранта в Україні коштує в рази дорожче, ніж у Польщі та Чехії. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з ринку праці Василь Воскобойник.

Близько 5 – 7 мільйонів українців через війну виїхали за кордон, що спричинило нестачу кадрів на ринку праці України. Водночас країни, які прийняли найбільше вимушених мігрантів, отримали відчутний економічний ефект.

Наприклад, у Чехії станом на середину лютого 2026 року працевлаштовані приблизно 210 тисяч із майже 400 тисяч громадян України, які мають візи на тимчасовий захист. Однак з усіх країн ЄС найбільше українців працює в Польщі – близько 860 тисяч.

За словами експерта Василя Воскобойника, вхід на ринок праці в цих країнах є простішим, ніж в Україні. Дозвіл на працевлаштування в Польщі стартує від 100 злотих (близько 26 доларів США).

В Україні ж вартість дозволу стартує від 9 984 гривень на 6 місяців роботи (близько 225 доларів) до 33 280 гривень (близько 750 доларів) – на 2 – 3 роки. Також працедавець має сплатити за посвідку на тимчасове проживання в Україні – близько 1,5 тисячі гривень, робочу візу типу D – від 65 до 300 доларів, юридичний супровід, нотаріуса, переклади, медичне страхування.

Василь Воскобойник Голова ГО "Офіс міграційної політики", президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Загалом, працевлаштування іноземця в Польщі обійдеться в 100 – 200 доларів. Порівняйте це з сумою 1000 – 1500 доларів в Україні. Чехія десь посередині, якщо порахувати все загалом, там це обійдеться у 200 – 300 доларів.

Терміни процедур легального працевлаштування також відрізняються. Якщо сам дозвіл на роботу іноземця в Україні отримують досить швидко (за 7 робочих днів), то робочу візу можна очікувати до 6 місяців і навіть довше.

За словами експерта Василя Воскобойника, працевлаштування в Польщі так само залежить від швидкості видачі робочих віз. Якщо йдеться не про спрощену процедуру працевлаштування, зазвичай це вимагає 2 – 3 місяці. Приблизно такий самий час потрібен і в Чехії.

Експерт говорить, що ці країни мають відпрацьовані механізми працевлаштування мігрантів, тоді як Україна перебуває тільки на початку шляху, тож має неподолані наразі адміністративні та логістичні бар'єри.

Польща робить достатньо простий вхід на ринок саме тому, що там чітко розуміють: люди приїдуть і працюватимуть. І те, що тільки 860 тисяч українців є платниками в місцевий фонд соціального страхування, якраз і демонструє, що цей механізм насправді працює,

– наголошує Василь Воскобойник.

Зауважте! В Україні за 2025 рік видали або продовжили дію 9,5 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців.

Як українці впливають на економіки країн ЄС?

Українські біженці в Європі впливають на місцеві економіки, забезпечуючи приплив робочої сили та зростання ВВП.

Найбільше українців осіли в Польщі, Чехії та Німеччині, де разом із мігрантами попередніх років інтегруються до місцевих ринків праці й наповнюють бюджети. Їхній внесок в економіки цих країн за підсумком 2024 року обчислили так: