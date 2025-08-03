В Україні законодавство дозволяє працювати у кількох компаніях одночасно. Проте робота за сумісництвом має кілька важливих вимог до працівників.

Які вимоги до роботи за сумісництвом?

Якщо працівник у вільний від основної роботи час виконує іншу оплачувану роботу за трудовим договором, це вважається роботою за сумісництвом. В Україні право на неї затверджене Кодексом законів про працю (КЗпП), повідомляє 24 Канал.

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Додаткову роботу працівник має виконувати, не порушуючи графік основної. При цьому розрізняють два види сумісництва:

внутрішнє сумісництво – працівник робить додаткову роботу на тому ж підприємстві;

зовнішнє сумісництво – додаткову роботу особа виконує в іншій компанії.

Закон дозволяє оформлювати сумісництво на певний термін, або ж працювати на кількох роботах необмежний період. При цьому виконувати у двох чи більше працедавців людина може як однакову, так і зовсім різну роботу.

Варто знати! Обмежень щодо кількості місць для роботи за сумісництвом немає. Також людина може працювати на повну чи неповну ставку.

Що зазначається у трудовій книжці?

До паперової трудової книжки запис про роботу за сумісництвом, відповідно до законодавства, можуть внести, якщо цього забажає сам працівник.

Запис має вноситися у разі звільнення людини на основі довідки з місця роботи.

Такий запис може зробити лише роботодавець за основним місцем роботи.

За правилами, роботодавець спочатку вносить інформацію про роботу працівника за сумісництвом, а потім – запис про звільнення з основного місця роботи.

У разі, коли людина працювала за сумісництвом і за цей час змінила кілька основних місць роботи, то записи про сумісницьку роботу вносять окремо кожен із роботодавців на основній роботі.

При цьому умови роботи у трудовій книжці не вказуються, тобто записів про повний чи неповний робочий день робити не потрібно.

Важливо! Зарплату суміснику нараховують окремо за основним місцем роботи та сумісництвом. Виплати за сумісництво також оподатковуються – утримуються 18% ПДФО та 5% військового збору.