Какие требования к работе по совместительству?

Если работник в свободное от основной работы время выполняет другую оплачиваемую работу по трудовому договору, это считается работой по совместительству. В Украине право на нее утверждено Кодексом законов о труде (КЗоТ), сообщает 24 Канал.

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Дополнительную работу работник должен выполнять, не нарушая график основной. При этом различают два вида совместительства:

внутреннее совместительство – работник делает дополнительную работу на том же предприятии;

внешнее совместительство – дополнительную работу лицо выполняет в другой компании.

Закон позволяет оформлять совместительство на определенный срок, или же работать на нескольких работах неограниченный период. При этом выполнять в двух или более работодателей человек может как одинаковую, так и совсем разную работу.

Стоит знать! Ограничений по количеству мест для работы по совместительству нет. Также человек может работать на полную или неполную ставку.

Что указывается в трудовой книжке?

В бумажную трудовую книжку запись о работе по совместительству, соответствии с законодательством, могут внести, если этого пожелает сам работник.

Запись должна вноситься в случае увольнения человека на основе справки с места работы.

Такую запись может сделать только работодатель по основному месту работы.

По правилам, работодатель сначала вносит информацию о работе работника по совместительству, а затем – запись об увольнении с основного места работы.

В случае, когда человек работал по совместительству и за это время сменил несколько основных мест работы, то записи о совместительской работе вносят отдельно каждый из работодателей на основной работе.

При этом условия работы в трудовой книжке не указываются, то есть записей о полном или неполном рабочем дне делать не нужно.

Важно! Зарплату совместителю начисляют отдельно по основному месту работы и совместительству. Выплаты за совместительство также облагаются налогом – удерживаются 18% НДФЛ и 5% военного сбора.