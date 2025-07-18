Яка тривалість трудового життя у ЄС?

У середньому для Євросоюзу прогнозована тривалість економічно активного життя осіб віком від 15 років склала 37,2 року, пише 24 Канал з посиланням на Євростат.

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Однак цифри у різних державах можуть відрізнятися. Як вже зазначалося вище, найдовше трудове життя експерти прогнозують для жителів Нідерландів, Швеції та Данії – 43,8, 43, 42,5 року стажу.

Майже настільки ж працюють у таких країнах:

Естонії – 41,4 року;

Ірландії – 40,4 року;

Німеччині – 40 років.

Водночас найменшу тривалість трудового життя прогнозують для мешканців таких держав:

Румунії – 32,7 року; Італії – 32,8; Хорватії, Греції й Болгарії – по 34,8.

Для чоловіків тривалість трудового життя в ЄС у середньому становить 39,2 року. Найвищі показники – в Нідерландах (45,7 року), Данії (44,2 року) та Швеції (40,0 років). Найнижчі ж показники зафіксовані у Румунії (35,9 року), Хорватії та Болгарії (по 36,0 років).

Щодо жінок, середня очікувана тривалість трудового життя в ЄС становила 35,0 років,

– зазначили у тексті.

Найдовше жінки працюють в таких країнах Європейського Союзу: Естонії (42,2 року), Швеції (42,0 роки) і Нідерландах (41,8 року). Найкоротша тривалість трудового життя жінок – в Італії (28,2 року), Румунії (29,2 року) та Греції (31,1 року).

Зверніть увагу! За останні 10 років очікувана середня тривалість трудового життя в ЄС зросла на 2,4 року – з 34,8 до 37,2 року.