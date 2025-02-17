Хто вважається членом родини військовослужбовця
- Членами сім'ї військовослужбовця є чоловік або дружина, діти (включно з усиновленими чи позашлюбними), та батьки, а також інші особи, якщо вони постійно проживають разом з військовослужбовцем і ведуть спільне господарство.
- До членів сім'ї можуть належати неповнолітні, непрацездатні особи, учні, студенти, стажисти, а також працездатні особи, які доглядають за дітьми або іншими родичами, що потребують постійного догляду.
- Членом сім'ї може бути визнана особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, яка є основним джерелом засобів до існування.
Члени родин військовослужбовців мають чимало пільг та інших видів допомоги від держави, бо їхні близькі захищають Батьківщину. Про це йдеться у чинному українському законодавстві.
Як визначаються родичі військового
Членом родини військового є особа, яка перебуває із суб'єктом права на пільги щодо плати за користування житлом і комунальними послугами в правовідносинах, пише 24 канал з посиланням на документ на сайті Верховної Ради.
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Зокрема родичі визначаються:
- кровними (родинними) зв'язками;
- шлюбними стосунками;
- постійним проживанням з військовослужбовцем;
- веденням з ним спільного господарства.
Зверніть увагу! Такі ознаки застосовуються диференційовано за конкретного визначення членів сім'ї.
Хто є членом родини військового
Зокрема до членів сім'ї військовослужбовця належать:
- чоловік або дружина;
- їхні діти;
- батьки.
Важливо! Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені в шлюбі або позашлюбні.
Кого ще можуть визнати членом родини військового
Згідно з законом, членами сім'ї військовослужбовця може бути визнано й інших осіб за умов постійного проживання разом та ведення з ним спільного господарства. Тобто не лише його (або її) близькі родичі, але й інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках, можуть бути членом родини.
нші особи, яких можуть визнати родичами
Членом сім'ї, котрий перебуває на утриманні військовослужбовця, є та особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. Це особи, які не мають власних доходів. Або ж пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний дохід яких не перевищує офіційно встановленої межі малозабезпеченості.
До них належать:
- неповнолітні;
- непрацездатні;
- інші особи, яких військовослужбовець зобов'язаний утримувати за законом;
- вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі (крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів органів внутрішніх справ), стажисти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними віку встановленого для таких членів сім'ї військовослужбовця, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника;
- працездатні члени сім'ї військовослужбовця, котрі зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками військовослужбовця, які не досягли восьмирічного віку, за інвалідом першої групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, та визначеними законом іншими видами трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає члену сім'ї військовослужбовця право на трудову пенсію;
- інші особи, визнані утриманцями у встановленому порядку.