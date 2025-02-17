Хто вважається членом родини військовослужбовця

Члени родин військовослужбовців мають чимало пільг та інших видів допомоги від держави, бо їхні близькі захищають Батьківщину. Про це йдеться у чинному українському законодавстві.

Як визначаються родичі військового

Членом родини військового є особа, яка перебуває із суб'єктом права на пільги щодо плати за користування житлом і комунальними послугами в правовідносинах, пише 24 канал з посиланням на документ на сайті Верховної Ради.

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Зокрема родичі визначаються:

кровними (родинними) зв'язками;

шлюбними стосунками;

постійним проживанням з військовослужбовцем;

веденням з ним спільного господарства.

Зверніть увагу! Такі ознаки застосовуються диференційовано за конкретного визначення членів сім'ї.

Хто є членом родини військового

Зокрема до членів сім'ї військовослужбовця належать:

чоловік або дружина;

їхні діти;

батьки.

Важливо! Діти є членами сім'ї незалежно від того, чи є це діти будь-кого з подружжя, спільні або усиновлені, народжені в шлюбі або позашлюбні.

Кого ще можуть визнати членом родини військового

Згідно з законом, членами сім'ї військовослужбовця може бути визнано й інших осіб за умов постійного проживання разом та ведення з ним спільного господарства. Тобто не лише його (або її) близькі родичі, але й інші родичі або особи, які не перебувають з військовослужбовцем у безпосередніх родинних зв'язках, можуть бути членом родини.

І нші особи, яких можуть визнати родичами

Членом сім'ї, котрий перебуває на утриманні військовослужбовця, є та особа, яка перебуває на повному утриманні військовослужбовця або одержує від нього допомогу, що є для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. Це особи, які не мають власних доходів. Або ж пенсія, стипендія чи інший сукупний середньомісячний дохід яких не перевищує офіційно встановленої межі малозабезпеченості.

До них належать: