"Тотальне знищення мережі": в "Епіцентрі" заявили про удар по чотирьох ТЦ за добу

Російські атаки знову зачепили магазини мережі "Епіцентр". За добу 25 жовтня під ударом опинилися крамниці у 4 містах.

Про це повідомили у мережі "Епіцентр".

Де були удари?

За добу під ударом опинилися Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава. Це продовження серії атак на торгівельні об'єкти мережі, які нещодавно фіксували й в інших регіонах.

Зокрема, атаки торкнулися магазинів мережі "Епіцентр" у чотирьох містах:

Харків;

Запоріжжя;

Вінниця;

Полтава.

Відомо, що уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у будівлю торгівельного центру "Епіцентр" у Полтаві. На місці влучання спалахнула пожежа, ліквідація наслідків атаки триває. Поранення отримала 52-річна жінка. Масштаби руйнувань наразі уточнюють.

У Харкові російські війська атакували безпілотниками два райони міста. Один із дронів влучив у торгівельний центр "Епіцентр" в Основ'янському районі, інший удар припав на цивільне підприємство в Індустріальному районі. На обох об'єктах виникли пожежі.

За даними ДСНС України, під час ліквідації наслідків атаки російські війська завдали повторних ударів по місцях роботи рятувальників. Унаслідок цього поранення отримали двоє співробітників ДСНС, а пожежну автоцистерну повністю знищено. Під час гасіння масштабної пожежі в торгівельному центрі травмувався ще один рятувальник.

Загалом унаслідок цієї атаки в Харкові поранення отримали четверо людей. Крім того, у ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Новобаварський район міста: одна людина загинула, ще четверо постраждали.

До цього під атакою також були магазини "Епіцентр" в Умані, Києві, Первомайську, Дубні та Ковелі.