На жаль, є поранений. Про це повідомила Черкаська обласна державна адміністрація.

Що відомо про російську атаку?

У ніч проти 20 жовтня окупанти запустили безпілотники по житлових кварталах та комерційних об'єктах Умані. Голова Черкської ОДА Ігор Табунець написав, що наслідки ворожого обстрілу зафіксували одразу на кількох локаціях міста. У приватному секторі зруйнований будинок. Наразі профільні служби продовжують обстежувати територію, аби встановити остаточні масштаби руйнувань.

Ворожі влучання спричинили займання в різних частинах міста. У приватному секторі вогонь оперативно загасили рятувальники, проте внаслідок вибуху поранень зазнала одна людина. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Крім того, російські дрони пошкодили будівлю гіпермаркету "Епіцентр", де також спалахнула пожежа, та понівечили готель. Фахівці екстрених служб продовжують ліквідовувати наслідки нічного нальоту.

Що відомо про удари Росії по ТЦ?

Також ДСНС повідомила, що у вівторок, 20 жовтня, Росія також неодноразово била по "Епіцентру" в Рівненській області. Внаслідок обстрілу 4 людини постраждали, трьох із них госпіталізували.

На місці атаки виникла масштабна пожежа. Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця, проте все ж зуміли ліквідувати пожежу. До гасіння залучали 46 вогнеборців та 13 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки удару по Рівненщині / Фото ДСНС

Окупанти регулярно завдають ударів по торгівельних центрах України. У ніч проти 19 жовтня під час ворожої атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, де обвалилися внутрішні перекриття та був пробитий дах.