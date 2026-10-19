Ворожий удар пошкодив будівлю державного регулятора. Про це НКРЕКП повідомила у соцмережах.
Що відомо про удар по НКРЕКП?
На щастя, ніхто з працівників НКРЕКП не постраждав. Пошкодження будівлі не критичні.
Регулятор продовжує працювати у штатному режимі.
Довідка: НКРЕКП – це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Наслідки атаки у Києві / Фото НКРЕКП
Нагадаємо, що у ніч проти 19 жовтня ворог завдав балістичних ударів по столиці.
Руйнування сталися щонайменше у трьох районах міста.
У Деснянському районі горіла нежитлова будівля, пошкоджено автомобілі та станцію метро.
У Солом'янському районі виникла пожежа у приміщенні медичного закладу, пошкоджено фасад і скління багатоповерхівки.
У Дніпровському районі пошкоджено заклад освіти.
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня значних пошкоджень зазнав ТРЦ Cosmo Multimall, раніше відомий як "Космополіт". У будівлі пошкоджені дах і опорні конструкції, частково обвалилися внутрішні перекриття. Через руйнування торговельний центр призупинив роботу.
Точні збитки та терміни відновлення поки невідомі.