Вражеский удар повредил здание государственного регулятора. Об этом НКРЭКП сообщила в соцсетях.
Что известно об ударе по НКРЭКП?
К счастью, никто из сотрудников НКРЭКП не пострадал. Повреждения здания не являются критическими.
Регулятор продолжает работать в штатном режиме.
Справка: НКРЭКП – это Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Последствия атаки в Киеве / Фото НКРЭКП
Напомним, что в ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице.
Разрушения произошли как минимум в трех районах города.
В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро.
В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания.
В Днепровском районе повреждено учебное заведение.
В результате российской атаки на Киев в ночь на 19 октября значительные повреждения получил ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит". В здании повреждены крыша и несущие конструкции, частично обрушились внутренние перекрытия. Из-за разрушений торговый центр приостановил работу.
Точные убытки и сроки восстановления пока неизвестны.