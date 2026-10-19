Вражеский удар повредил здание государственного регулятора. Об этом НКРЭКП сообщила в соцсетях.

Что известно об ударе по НКРЭКП?

К счастью, никто из сотрудников НКРЭКП не пострадал. Повреждения здания не являются критическими.

Регулятор продолжает работать в штатном режиме.

Справка: НКРЭКП – это Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Последствия атаки в Киеве / Фото НКРЭКП

Напомним, что в ночь на 19 октября враг нанес баллистические удары по столице.

Разрушения произошли как минимум в трех районах города.

В Деснянском районе горело нежилое здание, повреждены автомобили и станция метро.

В Соломенском районе возник пожар в помещении медицинского учреждения, повреждены фасад и остекление многоэтажного здания.

В Днепровском районе повреждено учебное заведение.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 19 октября значительные повреждения получил ТРЦ Cosmo Multimall, ранее известный как "Космополит". В здании повреждены крыша и несущие конструкции, частично обрушились внутренние перекрытия. Из-за разрушений торговый центр приостановил работу.

Точные убытки и сроки восстановления пока неизвестны.