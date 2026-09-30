Росія вдарила по Трипільській ТЕС: чи залишаться українці без світла й тепла

Росія завдала чергового удару по українській енергетиці. Під час ворожої атаки у середу, 30 вересня, постраждала Трипільська теплоелектростанція на Київщині.

Які наслідки атаки

Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнало генеруюче обладнання станції, повідомили в компанії "Центренерго", до якої входить ТЕС.

За словами генерального директора Сергія Ісаченка, першочергове завдання полягає в тому, щоб встановити стан пошкодженого обладнання та визначити обсяг необхідних робіт.

Щойно безпекова ситуація дозволить, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати,

– наголосив Ісаченко.

У компанії поки не розкривають інших деталей щодо наслідків атаки. Там пояснили, що це пов'язано з міркуваннями безпеки.

Чому Росія б'є по ТЕС

Трипільська ТЕС є одним із енергетичних об'єктів, по яких російські війська вже завдавали ударів. Нинішня атака відбулася напередодні опалювального сезону, коли українська енергосистема готується до осінньо-зимового періоду.

Ворог свідомо б’є по енергетиці напередодні опалювального сезону, розраховуючи залишити українців без світла і тепла. Але ми вистоїмо,

– наголосили в "Центренерго".

Втім, точні терміни відновлення роботи пошкодженого обладнання після нового удару та масштаби його пошкодження наразі невідомі.

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня 2025 року Росія атакувала "Шахедами" енергетику Київщини, пошкодивши потужності Трипільської ТЕС. Тоді лише завдяки злагодженій роботі енергетиків вдалося збалансувати систему та уникнути відключення споживачів.

Ще раніше, у під час нічної атаки 11 квітня 2024 року, росіяни теж обстріляли Трипільську ТЕС. Внаслідок обстрілу почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. В наглядовій раді "Центренерго" повідомили про критичні руйнування.