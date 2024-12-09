Росія встановила добовий рекорд у поставках газу до Китаю

Російська компанія "Газпром" повідомила про досягнення нового рекорду добових обсягів поставок трубопровідного газу до Китаю. Точні дані про обсяги постачання не були розголошені.

Рекордні поставки газу

Добові потоки через газопровід "Сила Сибіру" перевищили встановлені контрактні зобов'язання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Згідно з повідомленням, на прохання китайської сторони "Газпром" з 1 грудня збільшив постачання до рівня, еквівалентного 38 мільярдам кубометрів на рік. Це відповідає проєктній потужності цього газопроводу.

У 2024 році Китай може стати основним ринком для російського трубопровідного газу. Це пов’язано з тим, що "Газпром" поступово збільшує свою залежність від Китаю як ключового покупця.

Зауважте! Особливо це стало актуальним після того, як більшість європейських країн відмовилися від російських енергоресурсів через вторгнення Росії в Україну.