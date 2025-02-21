Росія "готова віддати" свої заморожені активи для післявоєнного відновлення України, – Reuters

Росія може поступитися своїми 300 мільярдами доларів, що перебувають на заморожених рахунках у ЄС. Однак вона нібито хоче, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих нею територій.

Про це повідомили в агентстві Reuters. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Невже Росія готова платити за свою агресію

Три джерела Reuters запевняють, що Росія розглядає можливість поступитися частиною своїх заморожених активів, щоб відновити Україну в рамках мирної угоди. Важливо, що Росія хоче, аби частина коштів була витрачена на ту частину територій, які йона окупувала.

Джерела уточнили, що обговорення є лише попередніми. У Кремлі ж відмовилися це коментувати. Зазначається також, що невідомо, чи обговорювали цей варіант в Ер-Ріаді американська та російська делегації.

Reuters, втім, зазначає, що Росія офіційно не говорить про припинення вогню на лінії фронту або про виведення своїх військ. Росія вимагала навпаки виведення українських сил з територій, які вона проголосила своїми.