Росія "готова віддати" свої заморожені активи для післявоєнного відновлення України, – Reuters
- Росія може поступитися частиною своїх 300 мільярдів доларів заморожених активів для відновлення України, але хоче, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих територій.
- Обговорення цього питання є попередніми, Кремль відмовився коментувати, і невідомо, чи це було обговорено на зустрічах між американською та російською делегаціями.
- Росія офіційно не заявляє про припинення вогню або виведення військ, натомість вимагала виведення українських сил з територій, які вона проголосила своїми.
Росія може поступитися своїми 300 мільярдами доларів, що перебувають на заморожених рахунках у ЄС. Однак вона нібито хоче, щоб частину коштів використали для відновлення окупованих нею територій.
Про це повідомили в агентстві Reuters. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Невже Росія готова платити за свою агресію
Три джерела Reuters запевняють, що Росія розглядає можливість поступитися частиною своїх заморожених активів, щоб відновити Україну в рамках мирної угоди. Важливо, що Росія хоче, аби частина коштів була витрачена на ту частину територій, які йона окупувала.
Джерела уточнили, що обговорення є лише попередніми. У Кремлі ж відмовилися це коментувати. Зазначається також, що невідомо, чи обговорювали цей варіант в Ер-Ріаді американська та російська делегації.
Reuters, втім, зазначає, що Росія офіційно не говорить про припинення вогню на лінії фронту або про виведення своїх військ. Росія вимагала навпаки виведення українських сил з територій, які вона проголосила своїми.