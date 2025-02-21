Дональд Трамп розраховує якомога швидше позбутися "української проблеми". Як повідомив у соцмережі "Х" фінський депутат Європейського парламенту, член комітету із закордонних справ Міка Аатола, США висунули Європі ультиматум щодо України, передає 24 Канал.

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Що хоче Трамп від Європи

За його словами, США дали союзникам 3 тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. Мовляв, якщо цього зроблено не буде, то Сполучені Штати виведуть війська з Європи.

Трамп ставить безпеку Росії на перший план зараз і в майбутньому. Нехай самі займаються своїми проблемами. У нас є три тижні, щоб подорослішати,

– підсумував Аатола.

Після переговорів делегацій США та Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, куди не покликали ні Україну, ні ЄС, між Києвом і Вашингтоном стався значний перелам у стосунках. Дональд Трампа і його команда розпочали робити заяви, які нагадують тезиси російської пропаганди. Зокрема, очільник США дійшов до того, що звинувачує Зеленського у початку війни.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Трамп планує досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Тим часом українська розвідка повідомляє про плани Росії оголосити про "перемогу" у війні проти України і НАТО.