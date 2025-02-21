Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис у Х Туска. Він переконаний, що час для розмов уже минув.
Дивіться також "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна
Що пропонує Туск
Польський прем'єр-міністр пропонує, по-перше, фінансувати європейську допомогу Україні за допомогою заморожених російських активів.
По-друге, Туск вважає необхідним посилення патрулювання повітряного простору, зокрема, "Балтійського вартового" (Baltic Sentry) та кордонів союзу з Росією.
По-третє, він закликає до швидкого прийняття нових фіскальних правил для фінансування безпеки та оборони ЄС.
Негайно!
– написав Туск.
До слова, ЄС може готувати пакет військової допомоги Україні на суму щонайменше 6 мільярдів євро, а також розглядати створення мільярдного пакета на закупівлю військової техніки.