Про це 24 Каналу сказав доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач. Він розповів, звідки Європа може брати гроші, щоб підтримувати Україну.

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Європа стає готовою до стратегічних рішень

Щоразу Європі вдалося уникати запозичень, адже знаходились якісь інші інструменти, зокрема доходи від заморожених російських активів. Проте ЄС все одно доведеться йти шляхом більш схожим на американській – запозичати спільно, щоб будувати європейську армію, посилювати Україну та думати, як ЄС має жити у світі, де Сполучені Штати Америки можуть бути не стратегічним партнером.

Доктор економічних наук пояснив, що США постійно підіймають планку боргу, тобто фактично беруть кредит у Федеральної резервної системи. З цих грошей американці потім фінансують великі проєкти, покривають дефіцит державного бюджету Сполучених Штатів Америки тощо. Зрештою, виходить, що вони фінансують, зокрема допомогу України, через збільшення власних боргів.

Якщо Європа не запропонує рішення та покаже слабкість, то інвестори побіжать з ЄС й тоді, можливо, євро втрачатиме свою силу. Втім, зараз усе навпаки, – мовив Длігач.

Проаналізувавши політику європейських лідерів, він зробив висновок, що найближчими тижнями підхід Європи стане більш стратегічним й вона відновить довіру інвесторів та власних громадян.

Звісно, краще було б щось робити раніше, готуватися заздалегідь, але факт такий – рішення може бути ухвалене зараз або завтра,

– зазначив доктор економічних наук.

Він підсумував, що сьогодні Європейський Союз стає готовим до принципових стратегічних рішень, попри те, що російські проксі, зокрема прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, намагалися зруйнувати європейську єдність.

До слова, європейські країни готують пакет військової допомоги Україні щонайменше на 6 мільярдів євро. У такий спосіб ЄС хоче зміцнити стратегічну позицію Києва перед потенційними переговорами з Росією під проводом США.

Крім того, країни Євросоюзу планують створити мільярдний пакет на закупівлю військової техніки для України. Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок натякнула, що сума може становити близько 700 мільярдів євро.