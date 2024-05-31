Росія воюватиме довго: які економічні рішення Кремля на це вказують

У Росії запровадили прогресивну шкалу оподаткування прибутків фізичних осіб зі ставками від 13% до 22%. Також росіянам підвищили тарифи на енергоносії.

Це свідчить про те, що країна-агресорка готується до тривалої війни та шукає джерела для поповнення бюджету. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Росіяни готуються до довгої війни

Олег Пендзин зазначив, що у Росії раніше була прогресивна шкала, однак зараз вони ще більше збільшують податки. Прогресивна шкала буде введена для громадян, які заробляють від 200 тисяч рублів на місяць. Насправді це нововведення не зачепить понад 3% росіян. Це крок Кремля для піару, адже більшість населення країни-агресорки радіє, коли заможні страждають.

На жаль, мушу констатувати неприємний момент. Подібні підходи Росії до оподаткування, пошуку джерел надходження коштів до державного бюджету говорять про те, що вони готуються до війни надовго. Вони збільшують податки для багатих. Але вони збільшують податки і для певної категорії людей, яка сьогодні має невеликий обсяг податку на доходи фізичних осіб,

– сказав він.

Сума 2, 3 трильйони російських рублів – орієнтовний дефіцит російського бюджету. На сьогодні цей дефіцит покривають за допомогою російського так званого фонду добробуту, де практично нічого не лишилося.

Це був фонд, у який перераховували надприбутки від продажу енергоносіїв, корисних копалин по експорту. Формально він мав покращити життя російських громадян, але він використовується сьогодні для війни проти України.

Тому зараз Кремль активно шукає джерела для того, щоб наступного року активно наповнювати державний бюджет. Зокрема, коштом громадян. Також у Росії підвищили тарифи на всі енергоносії. Для держави, яка є найбільшим видобувником енергоносіїв, це цікаве рішення, підкреслив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

"Тобто основна думка – росіяни готуються до війни надовго. Щоб ні в кого не було ілюзій, що навіть призупинення якихось дій чи зменшення атак з боку Росії – це полегшення. Нічого подібного. Вони і далі збираються воювати, активно нарощують військовий потенціал. Тому варто не розслаблятися. Потрібно розуміти, що це надовго", – додав Пендзин.

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