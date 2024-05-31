Это свидетельствует о том, что страна-агрессор готовится к длительной войне и ищет источники для пополнения бюджета. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Россияне готовятся к долгой войне

Олег Пендзин отметил, что в России раньше была прогрессивная шкала, однако сейчас они еще больше увеличивают налоги. Прогрессивная шкала будет введена для граждан, которые зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. На самом деле это нововведение не затронет более 3% россиян. Это шаг Кремля для пиара, ведь большинство населения страны-агрессора радуется, когда состоятельные страдают.

К сожалению, вынужден констатировать неприятный момент. Подобные подходы России к налогообложению, поиска источников поступления средств в государственный бюджет говорят о том, что они готовятся к войне надолго. Они увеличивают налоги для богатых. Но они увеличивают налоги и для определенной категории людей, которая сегодня имеет небольшой объем налога на доходы физических лиц,

– сказал он.

Сумма 2, 3 триллиона российских рублей – ориентировочный дефицит российского бюджета. На сегодня этот дефицит покрывают с помощью российского так называемого фонда благосостояния, где практически ничего не осталось.

Это был фонд, в который перечисляли сверхприбыли от продажи энергоносителей, полезных ископаемых по экспорту. Формально он должен был улучшить жизнь российских граждан, но он используется сегодня для войны против Украины.

Поэтому сейчас Кремль активно ищет источники для того, чтобы в следующем году активно наполнять государственный бюджет. В частности, за счет граждан. Также в России повысили тарифы на все энергоносители. Для государства, которое является крупнейшим добытчиком энергоносителей, это интересное решение, подчеркнул исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

"То есть основная мысль – россияне готовятся к войне надолго. Чтобы ни у кого не было иллюзий, что даже приостановление каких-то действий или уменьшение атак со стороны России – это облегчение. Ничего подобного. Они и дальше собираются воевать, активно наращивают военный потенциал. Поэтому стоит не расслабляться. Нужно понимать, что это надолго", – добавил Пендзин.

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