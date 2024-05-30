Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов рассказал 24 Каналу, что риски для бизнеса действительно очень высокие. Ряд страховых компаний уже даже повысили свои тарифы для жителей прифронтовых регионов.

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Ситуация будет только ухудшаться

Во многих российских городах уже были прилеты, поэтому бизнесы боятся работать в таких условиях. Все кто имеет возможность, стараются как можно быстрее переехать. Кроме того, фиксируется отток населения из этих областей, поэтому дефицит рабочей силы будет только расти.

Для коммерческого рынка есть еще ряд других проблем, например, во всех 11 приграничных регионах закрыты аэропорты. Трудно продолжать торговлю, если только логистика занимает несколько дней, а раньше занимала несколько часов.

Сельскохозяйственная авиация также не может работать и обрабатывать посевы, потому что ей не позволяют подняться в воздух. Еще есть много других проблем, поэтому фактически эти регионы превращаются в экономически мертвую зону,

– отметил бывший министр энергетики России.

Такая ситуация является серьезной проблемой для Владимира Путина. Ведь это были регионы, которые когда-то делали серьезный вклад в экономику страны. Например, только в 11 областях, в которых сегодня закрыты аэропорты из-за войны, производили более трети всей сельскохозяйственной продукции России. По животноводству, эта доля еще больше.

Вместо того, чтобы приносить стране прибыль, эти регионы станут мертвой экономической зоной, которая будет нуждаться в дотациях из бюджета. Это дополнительная проблема для российской власти, которая со временем будет только расти,

– добавил Милов.

Ранее бизнес надеялся, что сможет переждать определенное время, пока идет война, но сейчас очевидно, что боевые действия стали затяжными и неизвестно, когда вообще закончатся.

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