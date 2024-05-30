Спасатели рассказали, что пожар удалось локализовать. В частности, для ликвидации возгорания привлекали даже вертолет Ка-32, а впоследствии и Ми-26 московского авиационного центра.

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Пожар в Москве

Ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской в Москве вспыхнул пожар. Загорелось производственно-складское здание бывшего завода. В 7:48 российские СМИ со ссылкой на МЧС России заявили, что пожар удалось локализовать. Однако уже через несколько минут, вероятно, произошел обвал.

Производственно-складское здание, горящее на востоке Москвы, обвалилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров,

– сообщили оперативные службы.

Ранее спасатели писали, что тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка здания, ведь внутри размещены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Российские СМИ писали, что огонь вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Пожар быстро распространился по зданию. Сообщалось об обрушении перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада.

Неурядицы в России