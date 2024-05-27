Беспилотники атаковали регион ориентировочно после полуночи. Ведь в 0:17 27 мая губернатор Андрей Кличков заявил о якобы сбитии дрона, пишет 24 Канал со ссылкой на приспешника Путина.

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Что известно о дронах, вероятно, на нефтебазе россиян

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы,

– уверял ночью губернатор региона.

По его данным, утром 27 мая во время еще одной массированной атаки беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.

По данным Кличкова, якобы:

повреждена часть фасада административного здания,

локализовать и устранить "последствия" прибыли работники оперативных служб и администрации города,

якобы в момент работы служб на территории АЗС упал еще один дрон.

Губернатор Орловской области заявил о якобы гибели водителя 8 областной пожарной части и трех раненых сотрудников служб.

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В одном из российских телеграмм-каналов опубликовали фото, вероятно, сделанное на станции в Ливнах Орловской области после атаки дронов.

Станция находится на улице Фрунзе, вблизи Ливенской нефтебазы,

– заявили россияне.



Вероятные последствия атаки дронов в Орловской области / Фото из телеграм-каналов

Что происходило над Брянщиной

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил утром 27 мая, что два дрона самолетного типа якобы их ПВО "уничтожила" над Севским и Брасовским районами Брянской области.

Еще один дрон вечером 26 мая "уничтожили" над территорией Навлинского района.

По словам чиновника, уже традиционно пострадавших и разрушений нет.

Обратите внимание! В марте 2024 года в городе Орел Орловской области вспыхнул пожар на нефтебазе. Там вспыхнул один резервуар с нефтепродуктами. Предварительно, по данным россиян, произошло это после удара украинского БпЛА. Где расположен город – смотрите здесь.

Кстати, в январе 2024 года источники в январе 2024 года 24 Канала в спецслужбах сообщили о дронах атаковали нефтебазу в рамках операции Главного управления разведки. Тогда пожар вспыхнул на нефтебазе "Орелнефтепродукт".

Под российским городом Орск обнаружили "украинский" БПЛА

Российские СМИ написали, что беспилотник обнаружили возле города Орск, что в Оренбургской области. Это ориентировочно в 1520 километрах от украинского Краматорска.

Одни российские телеграмм-каналы написали, что целью дронов был военный объект в Орске, другие вспоминали о нефтеперерабатывающем заводе "Нефтеоргсинтез" и Орском механическом заводе. Новые детали о находке россиян читайте по ссылке.