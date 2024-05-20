Еще 19 марта, около 23:00 по киевскому времени, в Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили о возгорании на востоке Москвы. На месте работали более сотни спасателей, – информирует 24 Канал.
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Масштабный пожар в Москве
Информация постоянно менялась. Сначала заявляли, что вспыхнуло двухэтажное торгово-офисное здание. Через некоторое время стало известно о размещении в соответствующем здании административного учреждения – управы одного из московских районов Соколиная гора. Это улица Щербаковская, 5А.
Где расположено здание, в котором вспыхнул пожар: смотрите на карте от Google maps
Кроме того, сначала огонь занялся на втором этаже объекта, потом – перекинулся на кровлю. МЧС государства-агрессора заявляло о пламени на 800 метрах квадратных, впоследствии – на 1 200.
Группировку сил и средств Министерства чрезвычайных дел России увеличили для ликвидации пожара в Москве. К тушению привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники,
– указано в источнике.
Только около 04:55, 20 мая – то есть через 6 часов после начала пожара – огонь удалось окончательно обуздать. После этого чрезвычайники начали разбор поваленных конструкций. В сети можно увидеть кадры с места происшествия.
В столице России вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео
Российские пожарные тушат пламя на севере Москвы: смотрите видео
Другие проблемы в России
- В ночь на 19 мая дроны Службы безопасности Украины ударили по аэродрому "Кущевская" и нефтеперерабатывающему предприятию. Это Краснодарский край России. Объект расположен в 250 километрах от фронта.
- Перед тем, 17 мая, украинские беспилотники атаковали морской торговый порт в Новороссийске. В результате атаки был поврежден по меньшей мере один резервуар на территории компании ОАО "ИПП"
- В то же время в эти дни Главное управление разведки поразило Выборгскую нефтебазу в Ленинградской области. Во время операции были уничтожены три резервуара с горючим.