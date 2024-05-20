Еще 19 марта, около 23:00 по киевскому времени, в Министерстве чрезвычайных ситуаций России сообщили о возгорании на востоке Москвы. На месте работали более сотни спасателей, – информирует 24 Канал.

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Масштабный пожар в Москве

Информация постоянно менялась. Сначала заявляли, что вспыхнуло двухэтажное торгово-офисное здание. Через некоторое время стало известно о размещении в соответствующем здании административного учреждения – управы одного из московских районов Соколиная гора. Это улица Щербаковская, 5А.

Где расположено здание, в котором вспыхнул пожар: смотрите на карте от Google maps

Кроме того, сначала огонь занялся на втором этаже объекта, потом – перекинулся на кровлю. МЧС государства-агрессора заявляло о пламени на 800 метрах квадратных, впоследствии – на 1 200.

Группировку сил и средств Министерства чрезвычайных дел России увеличили для ликвидации пожара в Москве. К тушению привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники,

– указано в источнике.

Только около 04:55, 20 мая – то есть через 6 часов после начала пожара – огонь удалось окончательно обуздать. После этого чрезвычайники начали разбор поваленных конструкций. В сети можно увидеть кадры с места происшествия.

В столице России вспыхнул масштабный пожар: смотрите видео

Обратите внимание! Пострадавших, как поспешили заверить в российском ведомстве, якобы нет. То есть о них информация не поступала. Также доподлинно неизвестна причина возгорания.

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