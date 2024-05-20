Ще 19 березня, близько 23:00 за київським часом, у Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії повідомили про загорання на сході Москви. На місці працювала понад сотня рятувальників, – інформує 24 Канал.
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Масштабна пожежа в Москві
Інформація постійно змінювалася. Спершу заявляли, що спалахнула двоповерхова торгівельно-офісна будівля. Через певний час стало відомо про розміщення у відповідній будівлі адміністративної установи – управи одного з московських районів Соколина гора. Це вулиця Щербаковская, 5А.
Де розташована будівля, у якій спалахнула пожежа: дивіться на карті від Google maps
Крім того, спочатку вогонь зайнявся на другому поверсі об'єкта, потім – перекинувся на крівлю. МНС держави-агресорки заявляло про полум'я на 800 метрах квадратних, згодом – на 1 200.
Угруповання сил та засобів Міністерства надзвичайних справ Росії збільшили для ліквідації пожежі в Москві. До гасіння залучили 107 фахівців та 33 одиниці техніки,
– вказано в джерелі.
Лише близько 04:55, 20 травня – тобто через 6 годин після початку пожежі – вогонь вдалось остаточно приборкати. Після цього надзвичайники розпочали розбір повалених конструкцій. У мережі можна побачити кадри з місця події.
У столиці Росії спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео
Російські пожежники гасять полум'я на півночі Москви: дивіться відео
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