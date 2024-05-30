Рятувальники розповіли, що пожежу вдалося локалізувати. Зокрема, для ліквідації загоряння залучали навіть гелікоптер Ка-32, а згодом і Мі-26 московського авіаційного центру.

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Пожежа у Москві

Орієнтовно о 4:20 ранку 30 травня на вулиці Мартенівській у Москві спалахнула пожежа. Загорілася виробничо-складська будівля колишнього заводу. О 7:48 російські ЗМІ з посиланням на МЧС Росії заявили, що пожежу вдалося локалізувати. Проте вже за кілька хвилин, ймовірно, стався обвал.

Виробничо-складська будівля, що горить на сході Москви, обвалилася на площі 1,5 тисячі квадратних метрів,

– повідомили оперативні служби.

Раніше рятувальники писали, що гасіння вогню ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, адже всередині розміщені місткості з легкозаймистою рідиною.

Російські ЗМІ писали, що вогонь спалахнув на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Пожежа швидко поширилася будівлею. Повідомлялося про обвалення перегородок та перекриттів між 1 та 2 поверхами складу.

Негаразди у Росії