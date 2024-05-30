Російські рятувальники заявили, що пожежа охопила площу 2 тисячі квадратних метрів. Вогонь спалахнув орієнтовно о 4:20 ранку 30 травня на вулиці Мартенівській.
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Що відомо про потужну пожежу в Москві
У МВС Росії заявили, що для гасіння пожежу у виробничо-складській будівлі залучили гелікоптер Ка-32 московського авіаційного центру.
Рятувальники написали, що гасіння вогню ускладнює високе пожежне навантаження будівлі, адже всередині розміщені місткості з легкозаймистою рідиною.
У російських телеграм-каналах з посиланням на свої джерела написали, що:
- площа пожежі зросла до 4000 квадратних метрів;
- вогонь спалахнув на території колишнього машинобудівного заводу "Торос".
- пожежа швидко поширилась приміщеннями складу: впала частина покрівлі та відбулася деформація стін;
- у районі пожежі видніється чорний стовп диму;
- пожежа спалахнула в Новогіреєвському районі Москви.
Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито. Інформації про постраждалих наразі не було,
– заявили у російському телеграм-каналі.
Також вони повідомили, що у районі пожежі чути гучні хлопки.