Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що навіть пошкодження бортів призводить до виведення з ладу. Тобто окупанти можуть прикрити свої вертольоти та літаки лише від дуже легких засобів ураження. До слова, такі ангари ворог почав зводити на летовищах за 300 кілометрів від кордону з Україною.
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"Півтонний боєприпас звичайно розверне це укриття та пошкодить літак чи вертоліт. Але для цього нам треба використовувати ракети середньої та великої дальності", – наголосив льотчик-інструктор.
Мовиться про зброю, яка б'є на відстань від 300 до 500 кілометрів. Наприклад, про американські далекобійні ракети ATACMS. Там 225 кілограмів вибухівки. Також підходять франко-британські Storm Shadow/SCALP EG. Там до пів тонни вибухівки, а летять вони на 250 кілометрів. А ще – німецькі Taurus з дальністю на понад 500 кілометрів.
Знищити ворожі літаки в укриттях можна крилатими ракетами JASSM, які Україна може отримати разом з американськими винищувачами F-16. Там також є пів тонни вибухівки з дальністю близько тисячі кілометрів.
Це – оптимальний варіант, як знищувати російські літаки на стоянках, на аеродромах. Зокрема, у капонірах (фортифікаційних спорудах – 24 Канал) та укриттях,
– зауважив військовий експерт.
Росіяни не можуть захистити свої аеродроми
- На летовище у тимчасово окупованому Луганську прилетіло ввечері 27 травня. Ймовірно, там уразили радіолокаційний комплекс "Небо-М". На супутниковому знімку можна побачити його частини. До слова, цей аеропорт – логістичний хаб загарбників.
- БпЛА СБУ у ніч на 19 травня атакували військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї Росії. Під час атаки були пошкоджені російські літаки. За даними джерел 24 Каналу, на летовищі були десятки таких бортів як Су-34, Су-27, Су-25 та МіГ-29. Згідно з супутниковими знімками, вдалося пошкодити щонайменше два російських літаки.
- Гучно було уночі 15 травня на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Севастополі. Ракетний удар знищив два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31.