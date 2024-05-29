Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что даже повреждение бортов приводит к выводу из строя. То есть оккупанты могут прикрыть свои вертолеты и самолеты только от очень легких средств поражения. К слову, такие ангары враг начал возводить на аэродромах в 300 километрах от границы с Украиной.

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"Полутонный боеприпас конечно развернет это укрытие и повредит самолет или вертолет. Но для этого нам надо использовать ракеты средней и большой дальности", – отметил летчик-инструктор.

Речь идет об оружии, которое бьет на расстояние от 300 до 500 километров. Например, об американских дальнобойных ракетах ATACMS. Там 225 килограммов взрывчатки. Также подходят франко-британские Storm Shadow/SCALP EG. Там до полутонны взрывчатки, а летят они на 250 километров. А еще – немецкие Taurus с дальностью на более 500 километров.

Уничтожить вражеские самолеты в укрытиях можно крылатыми ракетами JASSM, которые Украина может получить вместе с американскими истребителями F-16. Там также есть полтонны взрывчатки с дальностью около тысячи километров.

Это – оптимальный вариант, как уничтожать российские самолеты на стоянках, на аэродромах. В частности, в капонирах (фортификационных сооружениях – 24 Канал) и укрытиях,

– отметил военный эксперт.

Россияне не могут защитить свои аэродромы