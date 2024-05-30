Российские спасатели заявили, что пожар охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской.
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В Москве на рассвете вспыхнул мощный пожар. В городе горит производственно-складское здание.
Российские спасатели заявили, что пожар охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской.
Смотрите также Россияне придумали новые способы защиты: убережет ли это авиацию