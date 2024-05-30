Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов розповів 24 Каналу, що ризики для бізнесу справді дуже високі. Низка страхових компаній вже навіть підвищила свої тарифи для жителів прифронтових регіонів.

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Ситуація тільки погіршуватиметься

У багатьох російських містах вже були прильоти, тому бізнеси бояться працювати в таких умовах. Всі хто має можливість, намагаються якнайшвидше переїхати. Крім того, фіксується відтік населення з цих областей, тому дефіцит робочої сили тільки зростатиме.

Для комерційного ринку є ще низка інших проблем, наприклад, у всіх 11 прикордонних регіонах закриті аеропорти. Важко продовжувати торгівлю, якщо лише логістика займає декілька днів, а раніше займала кілька годин.

Сільськогосподарська авіація також не може працювати та обробляти посіви, бо їй не дозволяють підійнятися у повітря. Ще є багато інших проблем, тому фактично ці регіони перетворюються на економічно мертву зону,

– наголосив колишній міністр енергетики Росії.

Така ситуація є серйозною проблемою для Владіміра Путіна. Адже це були регіони, які колись робили серйозний внесок в економіку країни. Наприклад, лише в 11 областях, у яких сьогодні закриті аеропорти через війну, виготовляли понад третину всієї сільськогосподарської продукції Росії. Щодо тваринництва, ця частка ще більша.

Замість того, щоб приносити країні прибуток, ці регіони стануть мертвою економічною зоною, яка потребуватиме дотацій з бюджету. Це додаткова проблема для російської влади, яка з часом тільки зростатиме,

– додав Мілов.

Раніше бізнес сподівався, що зможе перечекати певний час, поки йде війна, але зараз очевидно, що бойові дії стали затяжними та невідомо, коли взагалі закінчаться.

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