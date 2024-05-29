Цирк шапіто з "розбудовою відносин" між терористами Талібану та російським керівництвом перейшов на новий рівень. РосЗМІ повідомляють, що таліби високо оцінили намагання росіян налагодити партнерство з їх терористичною організацією і готові усувати будь-які перешкоди на цьому шляху, передає 24 Канал.
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Таліби готові "дружити" з Росією
Російські пропагандистські ЗМІ сьогодні один з-поперед одного радісно цитують "офіційні джерела" забороненої в усьому світі (у самій Росії також) організації Талібан. Терористи заявили, що розцінюють відносини з Росією як позитивні і готові усувати "наявні перешкоди". Що саме вони мали на увазі під "перешкодами" можна лише здогадуватись, але те, що влади двох країн-відщепенців вирішили будувати дружбу – це факт.
Також росіяни радіють з того, що Талібан високо оцінив заяви російської влади щодо відносин з Афганістаном. Ті, кого російські ЗМІ називають "офіційними представниками" терористичної влади Афганістану заявили, що Талібан високо оцінив заяви російської влади щодо відносин з їх країною.
Чому таліби активізували свою дружбу та "дипломатію"
- Напередодні, 29 травня, представник російської влади Дмітрій Мєдвєдєв говорив, що Росія нині досить близька до того, щоб укласти угоду про партнерство з терористичною організацією Талібан.
- Він заявив про готовність Росії до встановлення повноформатних відносин з терористичним угрупованням Талібан, забороненим навіть в самій Росії.
- Експрезидент Росії заявив, що раніше США була для Росії партнерами, а таліби – терористами. Тепер же все навпаки. Таліби знову при владі, як 20 років тому, а Росія близька до встановлення повноформатних відносин з ними.
- Російські міністерство закордонних справ та міністерство юстиції навіть запропонували виключити Талібан зі списку заборонених організацій.
- Терористів Талібану навіть запросили на петербурзький "міжнародний" економічний форум.