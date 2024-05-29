Цирк шапито с "развитием отношений" между террористами Талибана и российским руководством перешел на новый уровень. РосСМИ сообщают, что талибы высоко оценили попытки россиян наладить партнерство с их террористической организацией и готовы устранять любые препятствия на этом пути, передает 24 Канал.
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Талибы готовы "дружить" с Россией
Российские пропагандистские СМИ сегодня один за другим радостно цитируют "официальные источники" запрещенной во всем мире (в самой России также) организации Талибан. Террористы заявили, что расценивают отношения с Россией как позитивные и готовы устранять "имеющиеся препятствия". Что именно они имели в виду под "препятствиями" можно только догадываться, но то, что власти двух стран-отщепенцев решили строить дружбу – это факт.
Также россияне радуются тому, что Талибан высоко оценил заявления российских властей об отношениях с Афганистаном. Те, кого российские СМИ называют "официальными представителями" террористической власти Афганистана заявили, что Талибан высоко оценил заявления российских властей об отношениях с их страной.
Почему талибы активизировали свою дружбу и "дипломатию"
- Накануне, 29 мая, представитель российских властей Дмитрий Медведев говорил, что Россия сейчас достаточно близка к тому, чтобы заключить соглашение о партнерстве с террористической организацией Талибан.
- Он заявил о готовности России к установлению полноформатных отношений с террористической группировкой Талибан, запрещенным даже в самой России.
- Экс-президент России заявил, что раньше США была для России партнерами, а талибы – террористами. Теперь же все наоборот. Талибы снова у власти, как 20 лет назад, а Россия близка к установлению полноформатных отношений с ними.
- Российские министерство иностранных дел и министерство юстиции даже предложили исключить Талибан из списка запрещенных организаций.
- Террористов Талибана даже пригласили на петербургский "международный" экономический форум.