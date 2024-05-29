Этот вопрос стал предметом публичных дебатов после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса отменить некоторые ограничения на удары по России западным оружием.

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Позиция Финляндии относительно ударов по территории России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила изданию Uusi Suomi, что ее страна не ограничивала Украину в ударах по России.

Валтонен отметила, что страна, которая ведет оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самозащиты.

Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты,

– сказала Валтонен.

Украина может бить по России канадским оружием

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время пресс-конференции также заявила, что Украина может бить по территории России оружием. Она также отметила, что Канада вообще не говорила ни о каких условиях при передаче оружия Киеву.

Жоли подчеркнула, что этот вопрос очень важен.

Почему? Потому что Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что, когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И в Канаде нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами,

– заявила она.

К слову, недавно сообщалось, что президент США Джо Байден думает над тем, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по территории России американским оружием.