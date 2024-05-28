Россия продолжает доказывать не словами, а конкретными делами, что она террористическая страна. На этот раз пропагандистские росСМИ сообщили, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о готовности России к установлению полноформатных отношений с террористической группировкой "Талибан", запрещенной даже в самой России, передает 24 Канал.

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Террористы всегда тянутся к террористам

Медведев решил "рубить с плеча" и подошел к вопросу отношений с талибами достаточно основательно. Он заявил, что в начале ХХІ века Россия считала талибов террористами, а американцев – партнерами. Спустя 20 лет все стало наоборот. Талибы снова у власти, а Россия близка к установлению полноформатных отношений с ними.

Экс-президент России говорит, что "власти" Афганистана (террористы "Талибана") пытаются вести конструктивный диалог с ними. Ранее российское министерство иностранных дел и министерство юстиции предложили исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций. Также Россия направила приглашение талибам принять участие в петербургском международном экономическом форуме.

Кроме этого, Дмитрий традиционно решил поэксплуатировать тему "дедов", пообещав избавить мир от фашизма, который существует только в его голове.

"Талибан" – классика терроризма