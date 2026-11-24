Держдума Росії ухвалила трирічний бюджет на 2027–2029 роки з рекордними витратами на армію. Закладені в кошторис параметри свідчать про намір Кремля вести війну щонайменше до 2029 року.

Про остаточний перехід економіки агресора на воєнні рейки розповів експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі 24 Каналу.

Військовий кошторис та санкційна ізоляція

За його словами, видатки на армію та бойові дії в новому фінансовому документі вдвічі перевищують соціальний сектор. Водночас весь тягар дефіциту переклали на плечі населення через суттєве підвищення податків.

Олег Саркіц наголосив, що ухвалені параметри головного фінансового документа прямо демонструють пріоритети Кремля та брак будь-яких альтернативних джерел наповнення скарбниці в умовах міжнародної ізоляції.

Бюджет на 2027 – 2029 роки Російської Федерації дійсно, на жаль, свідчить про те, що Російська Федерація буде тільки розвивати свій військово-промисловий комплекс, що вони бачать, що вони будуть продовжувати війну і що вони не мають альтернативи надходжень до бюджету,

– констатував експерт.

Він також звернув увагу на те, що через розв'язану війну проти України Росія повністю заблокована на зовнішніх ринках запозичень. Через це в бюджеті заклали збереження чинних санкційних обмежень на весь трирічний цикл, а додаткові надходження планують отримувати зсередини країни, аж до вилучення державою 22% від продажу майна громадян.

Експерт розібрав новий бюджет РФ на 2027 – 2029 роки: відео

Маркер тривалого протистояння

Аналітик додав, що структура видатків слугує однозначним свідченням планів військово-політичного керівництва ворога грати у довгу.

Тобто це свідчить про те, що РФ готується як мінімум ще до трьох років війни. Зрозуміло, що, наприклад, найкращий сценарій в наступному році війна завершується, то зрозуміло, що вони вже будуть по-іншому верстати ці бюджети на 28-й і на 29-й рік. Але це все ж таки такий маркер, який свідчить про те, що Російська Федерація налаштована на довготривалі бойові дії, на жаль,

– підсумував Олег Саркіц.

Раніше повідомлялося, що на ведення бойових дій та силовий блок Москва заклала рекордні 44% усіх витрат, через що в Росії ухвалили рекордний кошторис на війну.