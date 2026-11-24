Бюджет становитиме 43,3 трильйона рублів, а прожитковий мінімум – 20,2 тисячі. Про це пише Віктор Таран.

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Третина бюджету – на війну

На "національну оборону" у 2027 році закладено 17,15 трильйона рублів, тобто рекордні 35% усіх витрат. Кожен третій рубль російського бюджету піде на війну. Ще 4,6 трильйона отримають МВС, Росгвардія, Слідчий комітет, ФСБ і в'язниці. Разом армія і силовики забирають 44% бюджету, майже половину всіх грошей країни.

Ще промовистіша динаміка: цього року на оборону витрачають 12,9 трильйона, наступного витратять на третину більше. Рік тому Кремль сам планував на 2027 рік 13,6 трильйона, а тепер додав ще 3,6 трильйона згори.

Тобто Росія у довгостроковій перспективі аж ніяк не готується до миру. Навпаки, на 2028 рік закладено 16,6 трильйона, на 2029 рік – 16,3 трильйона. Тобто Росія вже зараз розписала війну щонайменше на три роки вперед. Перший заступник міністра оборони Горнін навіть похвалився, що оборонний бюджет на цей період вже сформовано.

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Платять за це, як завжди, звичайні росіяни. Витрати на охорону здоров'я зменшують до 1,81 трильйона, на соціальну підтримку і пенсії на 6%, на ЖКГ на 8%. На армію Москва витратить у дев'ять з половиною разів більше, ніж на медицину, і приблизно в десять разів більше, ніж на освіту. Паралельно вводять нові податки, які мають принести ще 1,5 трильйона. Навіть із ними дефіцит становитиме 5,4 трильйона рублів, тож частину війни фінансуватимуть у борг і з Фонду національного добробуту.

Переговорів не буде

Тепер покладіть цей документ поруч із заявами про "готовність до переговорів". Ніхто не закладає в бюджет 50 трильйонів рублів на три роки війни, якщо збирається її завершувати найближчим часом. Ніхто не ріже лікарні заради танків, якщо вже домовився про мир. Бюджет є найчеснішим документом будь-якої держави, бо в ньому не можна збрехати цифрами.

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Слова Кремля про мир адресовані Вашингтону та його союзникам у Європі. А реальні цифри адресовані власному військово-промисловому комплексу.

Звідси простий висновок для наших партнерів: тиск на Москву має бути економічним, бо саме економіка зараз найслабше місце цієї машини. Кожна санкція проти нафти, банків і флоту б'є по тих самих 17 трильйонах. І кожен день, коли Україна тримає фронт, змушує Кремль платити дедалі дорожче за війну, яку він не збирається зупиняти.

Ще варто врахувати, що частину військових витрат Росія приховує в інших статтях і закритих розділах. Тому реальна сума, найімовірніше, ще більша. Водночас незначне зниження у 2028 – 2029 роках Кремль може подавати як "сигнал до миру", хоча рівень витрат усе одно залишається воєнним.