Про це повідомляє InformNapalm.

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Що відомо про Олександра Порядина?

Порядин у 2016–2023 роках командував Приволзьким округом Росгвардії. У квітні 2022 року він відвідував військовий госпіталь у Кірові, де нагороджував російських військовослужбовців, поранених під час вторгнення в Україну.

Тоді генерал заявляв, що військові після лікування готові повертатися до своїх підрозділів і продовжувати виконувати бойові завдання.

До складу округу, яким командував Порядин, входив, зокрема, 26-й загін спеціального призначення "Барс" (військова частина 5598 у Казані). 9 березня 2022 року ГУР МО України оприлюднило список військовослужбовців цього підрозділу, яких підозрювали у причетності до каральних операцій проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

Повідомлення про смерть генерал-полковника оприлюднила Росгвардія / Фото InformNapalm

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Чим Порядин займався після служби в Росгвардії?

У березні 2024 року Порядин став першим заступником отамана Оренбурзького козацького війська. За даними InformNapalm, він займався, зокрема, підготовкою та рекрутингом людей для війни проти України.

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Російські ресурси також повідомляли про його участь у перевірці бойової підготовки групи, яку готували до відправлення у добровольчий загін БАРС-15 "Єрмак".

InformNapalm нагадує, що документує участь російських військових формувань у війні проти України з 2014 року. Спільнота раніше оприлюднювала OSINT-матеріали про військовослужбовців внутрішніх військ МВС Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі ще до створення Росгвардії.

Причину смерті Порядина наразі не встановлено публічно. InformNapalm зазначає, що не включатиме його до списку підтверджених втрат російських генералів у війні проти України, доки обставини смерті не будуть з'ясовані.

Нагадаємо, російські військові формування причетні до численних злочинів проти цивільного населення України. Зокрема, російським десантникам оголосили підозри за катування мирних жителів у Бучі, де окупанти знущалися з людей під час захоплення міста.