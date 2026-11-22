Об этом сообщает InformNapalm.

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Что известно об Александре Порядине?

Порядин в 2016–2023 годах командовал Приволжским округом Росгвардии. В апреле 2022 года он посетил военный госпиталь в Кирове, где награждал российских военнослужащих, раненных во время вторжения в Украину.

Тогда генерал заявлял, что военные после лечения готовы возвращаться в свои подразделения и продолжать выполнять боевые задачи.

В состав округа, которым командовал Порядин, входил, в частности, 26-й отряд специального назначения "Барс" (воинская часть 5598 в Казани). 9 марта 2022 года ГУР МО Украины обнародовало список военнослужащих этого подразделения, которых подозревали в причастности к карательным операциям против гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Сообщение о смерти генерал-полковника обнародовала Росгвардия / Фото InformNapalm

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Чем Порядин занимался после службы в Росгвардии?

В марте 2024 года Порядин стал первым заместителем атамана Оренбургского казачьего войска. По данным InformNapalm, он занимался, в частности, подготовкой и вербовкой людей для войны против Украины.

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Российские ресурсы также сообщали о его участии в проверке боевой подготовки группы, которую готовили к отправке в добровольческий отряд БАРС-15 "Ермак".

InformNapalm напоминает, что документирует участие российских воинских формирований в войне против Украины с 2014 года. Ранее сообщество публиковало OSINT-материалы о военнослужащих внутренних войск МВД России, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе еще до создания Росгвардии.

Причина смерти Порядина пока не установлена публично. InformNapalm отмечает, что не будет включать его в список подтвержденных потерь российских генералов в войне против Украины, пока обстоятельства смерти не будут выяснены.

Напомним, что российские воинские формирования причастны к многочисленным преступлениям против гражданского населения Украины. В частности, российским десантникам предъявили подозрения в пытках мирных жителей в Буче, где оккупанты издевались над людьми во время захвата города.