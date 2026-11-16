Били стволом по обличчю: російським десантникам інкримінують катування людей у Бучі

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, фігурантами розслідування стали бійці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Збройних Сил Росії. Трьом загарбникам оголосили підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а матеріали щодо ще одного військового вже передали на судовий розгляд.

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Росіяни перевіряли будівлі під прикриттям цивільного

Слідство встановило, що в березні 2022 року під час тимчасового захоплення міста двоє десантників під дулами автоматів примусили місцевого мешканця йти попереду них.

Окупанти змушували беззбройного чоловіка першим відчиняти двері квартир та інших приміщень, які вони обшукували, прикриваючись ним від можливої небезпеки.

Інший представник цього ж ворожого формування побив і принижував цивільного мешканця Бучі. Потерпілий не мав жодного стосунку до сил оборони, не брав участі у бойових діях і не становив загрози для загарбників.

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Правоохоронці також закінчили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника командира бойової машини зазначеного полку. Під час знущань із мирного жителя він бив людину стволом автомата по обличчю, силоміць засовував зброю до рота та погрожував стратою на місці.

Загалом у межах проваджень щодо воєнних злочинів загарбників під час окупації Бучі українські слідчі встановили 63 причетних військовослужбовців країни-агресорки, яким повідомили про 71 підозру. До судів уже скеровано 34 обвинувальні акти щодо 39 російських військових.

Нагадаємо, у вересні ми писали про те, що під час міжнародних переговорів російська делегація намагалася передати європейським дипломатам пропагандистський документ, у якому країна-агресорка заперечує масові вбивства мирних жителів у Бучі на Київщині.