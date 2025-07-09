На тлі дефіциту робочих рук: Росія планує завести до країни мільйон мігрантів

До Росії прибуде мільйон мігрантів з Індії. Причиною таких подій є брак висококваліфікованих кадрів у країні.

Мігранти з Індії прибудуть до Росії

Подібну заяву зробив очільник Уральської торгово-промислової палати Андрій Бесєдін, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Наскільки я чув від своїх індійських колег, до кінця року до Росії, зокрема і до Свердловської області, приїде один мільйон фахівців з Індії,

– повідомив Бесєдів.

Річ у тім, що у Єкатеринбурзі відкривається нове Генконсульство Індії. Зокрема промисловим підприємствам необхідно нарощувати обсяги виробництві, але у регіоні відсутня достатня кількість співробітників.

Частина робітників стали учасниками війни проти України, тому й не можуть працювати. Однак молодь теж не квапиться йти на заводи "через допущену раніше ідеологічну помилку в країні".

Глава Уральської торгово-промислової палати розповів, що подібна робота також ведеться зі Шрі-Ланкою та Північною Кореєю. Але робота з цими трудовими мігрантами буде складною, зокрема через мовне питання.

Цікаво! Видання зазначає, що робітників з Індії почали завозити у російські регіони ще у 2024 році, зокрема, їх залучив калінінградський рибопереробний комплекс "За Родину".