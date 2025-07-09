У Росії хочуть повернути радянську схему цінового контролю на продукти

Вона різко зросла після санкцій і рекордних витрат на війну в Україні, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Наразі Державна Дума Росії опрацьовує можливість повернення до державного регулювання закупівельних цін на основні харчові продукти. Заступниця голови аграрного комітету Держдуми Росії Юлія Оглобліна в інтервʼю ТАСС повідомила, що на засіданні експертної ради при комітеті з промисловості та торгівлі вже говорили про приклад радянської моделі цінового контролю.

Ми бачимо, що останнім часом дедалі частіше виникає "ефект гойдалок", коли закупівельна ціна на продукцію то різко падає, то раптом зростає. Це було і з картоплею, і з молоком, і з маслом,

– сказала Оглобліна.

Вона заявила, що ціни мають бути встановлені з огляду на:

поточні умови;

собівартість;

рентабельність виробників

Згідно зі слів Юлії Оглобліної, держрегулювання цін, за якими роздрібні мережі закуповують продовольство в аграріїв, дасть змогу виключити можливість влаштовувати ажіотаж навколо ключових продуктів.

Важливо! Продовольча інфляція у травні поточного року досягла максимуму за останні девʼять років – 12,5%.